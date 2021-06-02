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США оголосить про розподіл 80 мільйонів доз COVID-вакцини через два тижні, - Блінкен

Автор: Наталья Скороход

Через два тижні весь світ дізнаються, в які країни США відправить 80 мільйонів доз своєї вакцини від COVID-19. Про це заявив держсекретар США Ентоні Блінкен.

Про це повідомляє Reuters.

За його словами,

будуть розкриті всі критерії і деталі процесу розподілу вакцин.

Нагадаємо, в США оголосили переможця першої лотереї вакцинації. Лотерею організували з метою популяризації вакцинації.

Раніше повідомлялося в які країни швидше за все потраплять вакцини від коронавірусу.

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