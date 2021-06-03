США поделятся COVID-вакциной с другими странами. Среди получателей будет Украина

Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте Белого дома .

В частности, 6 миллионов доз будут распределены через механизм COVAX и будут направлены в Мексику, Канаду, Южную Корею, Западный берег реки Иордан и сектор Газа, Украину, Косово, Гаити, Грузию, Египет, Иорданию, Ирак и Йемен, а также медработникам из ООН.

Также США поделятся вакцинами со странами Центральной Америки, Азии и Африки. Между этими странами будут распределены почти 19 млн доз вакцин от коронавируса.

Всего первый транш вакцин составит 25 млн доз вакцин.