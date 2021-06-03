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США поділяться COVID-вакциною з іншими країнами. Серед отримувачів буде Україна

Автор: Мілан Лєліч

США виділять 80 млн доз вакцини від коронавірусу іншим країнам. Серед одержувачів буде і Україна.

Про це йдеться в заяві, опублікованій на сайті Білого дому.

Зокрема, 6 мільйонів доз будуть розподілені через механізм COVAX і будуть спрямовані в Мексику, Канаду, Південну Корею, Західний берег річки Йордан і Сектор Газа, Україну, Косово, Гаїті, Грузії, Єгипет, Йорданію, Ірак та Ємен, а також медпрацівникам з ООН.

Також США поділяться вакцинами з країнами Центральної Америки, Азії та Африки. Між цими країнами буде розподілено майже 19 млн доз вакцин від коронавірусу.

Всього перший транш вакцин складе 25 млн доз вакцин.

Нагадаємо, американський президент Джо Байден заявляв, що хоче зробити США "арсеналом вакцин" від коронавірусу для нужденних країн. Він обіцяв до кінця червня виділити іншим державам 80 млн доз вакцин.

Додамо, сьогодні в Україну прибула чергова партія вакцини AstraZeneca за механізмом COVAX. Цього разу Україна отримала вакцину італійського виробництва.

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