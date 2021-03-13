США и союзники договорились о поставке миллиарда доз вакцин против коронавируса в Азию

Соединенные Штаты, Австралия, Индия и Япония виртуальный саммит Quad. Они договорились поставить миллиард доз вакцины против коронавируса в Азию до 2022 года.

Лидеры четырех стран обязались тесно сотрудничать в области распространения вакцин против COVID-19, а также в вопросах борьбы с изменением климата и безопасности.

По итогам саммита было решено создать создать экспертную группу для организации распространения вакцин, а также рабочие группы по изменению климата, техническим стандартам и совместной разработке новых технологий.

Кроме того, США и союзники заявили о намерении продолжать усилия по продвижению свободы и демократии в Индо-Тихоокеанском регионе, перед лицом растущих вызовов со стороны Китая.