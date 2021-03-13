RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

США і союзники домовилися про поставку мільярда доз вакцин проти коронавіруса в Азію

Автор: Инна Собора

Сполучені Штати, Австралія, Індія і Японія провели віртуальний саміт Quad. Вони домовилися поставити мільярд доз вакцини проти коронавіруса в Азію до 2022 року.

Про це пише "Голос Америки".

Лідери чотирьох країн зобов'язалися тісно співпрацювати в галузі поширення вакцин проти COVID-19, а також у питаннях боротьби зі зміною клімату та безпеки.

За підсумками саміту було вирішено створити створити експертну групу для організації поширення вакцин, а також робочі групи зі зміни клімату, технічним стандартам і спільну розробку нових технологій.

Крім того, США і союзники заявили про намір продовжувати зусилля з просування свободи і демократії в Індо-Тихоокеанському регіоні, перед обличчям зростаючих викликів з боку Китаю.

Раніше ВООЗ закликала фармкомпанії поділитися потужностями з виробниками COVID-вакцин.

РБК-Україна писало, що програма доступу до вакцин від коронавіруса COVAX до кінця травня доставить 237 мільйонів доз препарату AstraZeneca в 142 країни.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Сполучені Штати АмерикиВакцина
Читайте також
У Хорватії після щеплення вакциною AstraZeneca померла жінка
Ще одна країна зупинила щеплення вакциною AstraZeneca
Прогноз погоди