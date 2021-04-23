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Стало известно, когда Украина получит следующие партии COVID-вакцин по COVAX

Автор: Игорь Литвиненко

Украина в мае-июне должна получить еще две партии вакцин от коронавируса по глобальной инициативе COVAX. Речь идет об 1,4 миллионах доз вакцины AstraZeneca и 950 тысячах доз вакцины Pfizer.

Об этом во время брифинга заявил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

"Глобальная инициатива COVAX прислала нам письмо, что до конца мая мы ожидаем следующую поставку вакцины AstraZeneca в размере 1,4 млн доз вакцины и до конца июня мы должны также получить 950 тысяч вакцины Pfizer", - заявил Ляшко.

Напомним, сегодня в Киев доставили новую партию вакцин AstraZeneca южнокорейского производства. Новая партия состоит из 367 тысяч доз вакцины, которую Украина получила по инициативе COVAX.

Ранее РБК-Украина писало, что часть вакцин AstraZeneca южнокорейского производства пойдет на введение с 23 мая второй дозы тем, кто уже сделал прививку вакциной Covishield индийского производства.

Отметим, согласно Национальному плану вакцинопрофилактики коронавируса, до конца года Украина должна получить почти 22 млн доз вакцин от COVID.

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Новости Украины COVID-19Виктор ЛяшкоКоронавирусВакцина от коронавируса
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