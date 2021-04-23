Стало известно, когда Украина получит следующие партии COVID-вакцин по COVAX

Украина в мае-июне должна получить еще две партии вакцин от коронавируса по глобальной инициативе COVAX . Речь идет об 1,4 миллионах доз вакцины AstraZeneca и 950 тысячах доз вакцины Pfizer.

Об этом во время брифинга заявил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

"Глобальная инициатива COVAX прислала нам письмо, что до конца мая мы ожидаем следующую поставку вакцины AstraZeneca в размере 1,4 млн доз вакцины и до конца июня мы должны также получить 950 тысяч вакцины Pfizer", - заявил Ляшко.

Напомним, сегодня в Киев доставили новую партию вакцин AstraZeneca южнокорейского производства. Новая партия состоит из 367 тысяч доз вакцины, которую Украина получила по инициативе COVAX.