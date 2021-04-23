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Стало відомо, коли Україна отримає наступні партії covid-вакцин по COVAX

Автор: Ігор Литвиненко

Україна в травні-червні повинна отримати ще дві партії вакцин від коронавірусу за Глобальною ініціативою COVAX. Йдеться про 1,4 мільйона доз вакцини AstraZeneca і 950 тисяч доз вакцини Pfizer.

Про це під час брифінгу заявив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко.

"Глобальна ініціатива COVAX надіслала нам листа, що до кінця травня ми очікуємо наступну поставку вакцини AstraZeneca в розмірі 1,4 млн доз вакцини і до кінця червня ми повинні також отримати 950 тисяч вакцини Pfizer", - заявив Ляшко.

Нагадаємо, сьогодні до Києва доставили нову партію вакцин AstraZeneca південнокорейського виробництва. Нова партія складається з 367 тисяч доз вакцини, яку Україна отримала з ініціативи COVAX.

Раніше РБК-Україна писало, що частина вакцин AstraZeneca південнокорейського виробництва піде на введення з 23 травня другої дози тим, хто вже зробив щеплення вакциною covishield індійського виробництва.

Зазначимо, згідно з Національним планом вакцинопрофілактики коронавірусу, до кінця року Україна повинна отримати майже 22 млн доз вакцин від COVID.

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Новини України COVID-19Віктор ЛяшкоКоронавірусВакцина від коронавірусу
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