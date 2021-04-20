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Степанов назвал регионы Украины с самой сложной ситуацией с COVID

Автор: Андрей Василюк

Самая тяжелая ситуация с коронавирусом сейчас в Киеве, в Киевской, Одесской, Сумской, Николаевской и Харьковской областях. В этих регионах большая заполненность коек с кислородом.

Об этом брифинге рассказал министр здравоохранения Максим Степанов.

"Самая тяжелая ситуация - в городе Киев, Киевской области, Одесской, Сумской, Николаевской и Харьковской области", - сказал Степанов.

Он сообщил, что в Киеве сейчас занято почти 75% коек с кислородом, в Киевской области - 70%, в Одесской области - 73%, Сумской области - 69,5%.

"Это говорит о том, что, подчеркну, достаточно напряженная ситуация", - добавил министр.

Напомним, за минувшие сутки в Украине выявили 8940 новых случаев COVID-19, тогда как в начале апреля количество новых заражений доходило до 20 тысяч.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (892), Харьковской (804), Полтавской (725), Одесской (691) и Киевской (647) областях.

Ранее сообщалось, что в ближайшее время "красную" зону карантина могут сократить. Из этой зоны может выйти Житомирская область.

Одновременно в Министерстве здравоохранения ожидают новый виток заболеваемости COVID-19 после Пасхи. Это должно произойти через 3-4 недели после праздника.

При этом премьер-министр Денис Шмыгаль сообщал, что Украина готовится к празднованию Пасхи в условиях пандемии.

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