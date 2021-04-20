Степанов назвав регіони України з найскладнішою ситуацією із COVID

Найважча ситуація з коронавірусом наразі у Києві, в Київській, Одеській, Сумській, Миколаївській та Харківській областях. В цих регіонах - велика заповненість ліжок із киснем.

Про це на брифінгу розповів міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

"Це говорить про те, що, підкреслю, достатньо напружена ситуація", - додав міністр.

Він повідомив, що в Києві наразі зайнято майже 75% ліжок із киснем, в Київській області - 70%, в Одеській області - 73%, Суській області - 69,5%.

"Найважча ситуація - в місті Київ, Київській області, на Одещині, Сумщині, Миколаївщині та Харківщині", - сказав Степанов.

Нагадаємо, за минулу добу в Україні виявили 8940 нових випадків COVID-19, тоді як на початку квітня кількість нових заражень доходило до 20 тисяч.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (892), Харківській (804), Полтавській (725), Одеській (691) та Київській (647) областях.

Раніше повідомлялося, що найближчим часом "червону" зону карантину можуть скоротити. З цієї зони може вийти Житомирська область.

Водночас у Міністерстві охорони здоров'я очікують новий спалах захворюваності COVID-19 після Великодня. Це має відбутися за 3-4 тижні після свята.

При цьому прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомляв, що Україна готується до святкування Великодня в умовах пандемії.