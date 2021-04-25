Степанов рассказал о графике поставок вакцин от коронавируса в Украину

По его словам, согласно подписанным и оплаченным контрактам Украина в ближайшее время должна получить 3,9 млн доз вакцины. Министр отметил, что это только по прямым договорам. “Добавьте еще сюда инициативу COVAX, которая должна была с середины февраля предоставить вакцину, мы имели бы не менее 5,5 млн доз", - добавил Степанов.

Глава ведомства также отметил, что получено подтверждение на поставку вакцины от Sinovac Biotech. Ожидается, что до конца апреля в Украину прибудет 500 тысяч доз и еще 1 млн в течение мая. “От COVAХ получили подтверждение на поставку 1,4 млн доз в течение мая, из которых 473 тысячи доз Pfizer ", - уточнил он.

Степанов также рассказал о выделенных государством средствах на закупку вакцин в Украине. По его словам, министр финансов считает в деньгах, а он вынужден считать в жизнях. “И мне нужно, чтобы статистика с ковиду, и в графе - летальные случаи был 0. Это моя основная цель. И как гражданин, как министр, если мне нужны средства, безразлично откуда их будут забирать, потому что это жизнь людей и здоровья”, - подчеркнул он.

Глава Минздрава отметил, что изначально речь шла о 15,1 млрд гривен, и он настаивает на выделении именно этой суммы на закупку вакцин. “В результате получили около 4 млрд, сейчас дополнительно сделали перераспределение еще 6 млрд, но мы их забрали из бюджета министерства здравоохранения с требованием вернуть эти средства в течение 3 месяцев, и министр финансов будет делать. Однако деньги нужны и на закупку препаратов в 2022 году, так как срок вакцин закончится", - добавил Степанов.