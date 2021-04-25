Степанов розповів про графік поставок вакцин від коронавірусу в Україну

Постачання вакцин від коронавірусу в Україні будуть здійснюватися згідно з узгодженими з виробниками графіками і до підписаних контрактів. Одна частина препаратів прибуде до кінця квітня, інші - протягом травня.
Про це в ефірі телеканалу "Інтер" повідомив міністр охорони здоров'я України Максим Степанов.
За його словами, згідно з підписаними і оплаченим контрактами Україна найближчим часом повинна отримати 3,9 млн доз вакцини. Міністр зазначив, що це тільки за прямими договорами. "Додайте ще сюди ініціативу COVAX, яка повинна була з середини лютого надати вакцину, ми мали б не менше 5,5 млн доз", - додав Степанов.
Глава відомства також зазначив, що отримано підтвердження на постачання вакцини від Sinovac Biotech. Очікується, що до кінця квітня в Україну прибуде 500 тисяч доз і ще 1 млн протягом травня. "Від COVAХ отримали підтвердження на постачання 1,4 млн доз протягом травня, з яких 473 тисячі доз Pfizer", - уточнив він.
Степанов також розповів про виділених державою коштів на закупівлю вакцин в Україні. За його словами, міністр фінансів вважає в грошах, а він змушений вважати в життях. "І мені потрібно, щоб статистика з ковіду, і в графі - летальні випадки був 0. Це моя основна мета. І як громадянин, як міністр, якщо мені потрібні кошти, байдуже звідки їх забиратимуть, тому що це життя людей і здоров'я ", - підкреслив він.
Глава МОЗ зазначив, що спочатку мова йшла про 15,1 млрд гривень, і він наполягає на виділенні саме цієї суми на закупівлю вакцин. "В результаті отримали близько 4 млрд, зараз додатково зробили перерозподіл ще 6 млрд, але ми їх забрали з бюджету міністерства охорони здоров'я з вимогою повернути ці кошти протягом 3 місяців, і міністр фінансів буде робити. Однак гроші потрібні і на закупівлю препаратів у 2022 році, через те, що термін вакцин закінчиться ", - додав Степанов.
Нагадаємо, раніше міністр охорони здоров'я України відзначав, що з початку кампанії по вакцинації в країні від коронавірусу не було випадків утилізації залишкових доз.За його словами, окремі дози могли бути зіпсовані через технічні причини.
Відзначимо, головний санітарний лікар України Віктор Ляшко повідомляв, що вакцинація новою партією препарату AstraZeneca почнеться з наступного тижня. Її планують використовувати через два тижні.
Як писало РБК-Україна, в Міністерстві охорони здоров'я заявили, що вакцинація від коронавірусу другою дозою препарату Covishield виробництва AstraZeneca відбудеться через 12 тижнів після першої. тобто вакцинувати другою дозою почнуть після 18 травня.
Першу партію AstraZeneca - 500 тисяч доз - витратили на введення першої дози. Вона прибула в Україну наприкінці лютого з Індії.