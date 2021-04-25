Степанов розповів про графік поставок вакцин від коронавірусу в Україну

За його словами, згідно з підписаними і оплаченим контрактами Україна найближчим часом повинна отримати 3,9 млн доз вакцини. Міністр зазначив, що це тільки за прямими договорами. "Додайте ще сюди ініціативу COVAX, яка повинна була з середини лютого надати вакцину, ми мали б не менше 5,5 млн доз", - додав Степанов.

Глава відомства також зазначив, що отримано підтвердження на постачання вакцини від Sinovac Biotech. Очікується, що до кінця квітня в Україну прибуде 500 тисяч доз і ще 1 млн протягом травня. "Від COVAХ отримали підтвердження на постачання 1,4 млн доз протягом травня, з яких 473 тисячі доз Pfizer", - уточнив він.

Степанов також розповів про виділених державою коштів на закупівлю вакцин в Україні. За його словами, міністр фінансів вважає в грошах, а він змушений вважати в життях. "І мені потрібно, щоб статистика з ковіду, і в графі - летальні випадки був 0. Це моя основна мета. І як громадянин, як міністр, якщо мені потрібні кошти, байдуже звідки їх забиратимуть, тому що це життя людей і здоров'я ", - підкреслив він.

Глава МОЗ зазначив, що спочатку мова йшла про 15,1 млрд гривень, і він наполягає на виділенні саме цієї суми на закупівлю вакцин. "В результаті отримали близько 4 млрд, зараз додатково зробили перерозподіл ще 6 млрд, але ми їх забрали з бюджету міністерства охорони здоров'я з вимогою повернути ці кошти протягом 3 місяців, і міністр фінансів буде робити. Однак гроші потрібні і на закупівлю препаратів у 2022 році, через те, що термін вакцин закінчиться ", - додав Степанов.