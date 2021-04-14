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Степанов о ситуации с COVID в Украине: эпидемия пошла на спад

Автор: Игорь Литвиненко

В Украине стабилизировалась ситуация с распространением коронавируса. Эпидемия пошла на спад.

Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов в Facebook.

По его словам, Украина "выдержала очередной скачок заболеваемости COVID-19". Стабилизация ситуации наблюдается во многих регионах.

"Уже 10 дней мы наблюдаем спад заболеваемости по Украине. Вчера был первый день, когда количество выписанных из больниц превысило на 22,8% количество госпитализированных. Если посмотреть на уровень госпитализации, на прошлой неделе в больницы попали на 2 тысячи пациентов меньше, чем в позапрошлой. Также мы видим снижение количества заболевших", - написал Степанов.

Он добавил, что адаптивный карантин помог эффективно пройти новую волну коронавируса в Украине.

Напомним, ранее в Национальной академии наук заявили, что Украина прошла пик заболеваемости. Сейчас в стране наблюдается снижение количества новых заражений.

Отметим, за вчера в Украине выявили 14 553 новых случая коронавируса. Больше всего заражений в Киеве, Харьковской и Одесской областях.

Также глава парламентского комитета по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий заявил, что Украина выходит на плато по COVID-19. По его словам, ситуация с заболеваемостью и госпитализациями стабилизировалась.

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Новости Украины Максим СтепановCOVID-19Коронавирус
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