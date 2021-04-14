Степанов о ситуации с COVID в Украине: эпидемия пошла на спад

В Украине стабилизировалась ситуация с распространением коронавируса . Эпидемия пошла на спад.

Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов в Facebook .

По его словам, Украина "выдержала очередной скачок заболеваемости COVID-19". Стабилизация ситуации наблюдается во многих регионах.

"Уже 10 дней мы наблюдаем спад заболеваемости по Украине. Вчера был первый день, когда количество выписанных из больниц превысило на 22,8% количество госпитализированных. Если посмотреть на уровень госпитализации, на прошлой неделе в больницы попали на 2 тысячи пациентов меньше, чем в позапрошлой. Также мы видим снижение количества заболевших", - написал Степанов.

Он добавил, что адаптивный карантин помог эффективно пройти новую волну коронавируса в Украине.