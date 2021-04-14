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Степанов про ситуацію з COVID в Україні: епідемія пішла на спад

Автор: Ігор Литвиненко

В Україні стабілізувалася ситуація з поширенням коронавірусу. Епідемія пішла на спад.

Про це заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов в Facebook.

За його словами, Україна "витримала черговий стрибок захворюваності COVID-19". Стабілізація ситуації спостерігається в багатьох регіонах.

"Вже 10 днів ми спостерігаємо спад захворюваності по Україні. Вчора був перший день, коли кількість виписаних з лікарень перевищило на 22,8% кількість госпіталізованих. Якщо подивитися на рівень госпіталізації, минулого тижня в лікарні потрапили на 2 тисячі пацієнтів менше, ніж у позаминулому. Також ми бачимо зниження кількості захворілих", - написав Степанов.

Він додав, що адаптивний карантин допоміг ефективно пройти нову хвилю коронавірусу в Україні.

Нагадаємо, раніше в Національній академії наук заявили, що Україна пройшла пік захворюваності. Зараз в країні спостерігається зниження кількості нових заражень.

Зазначимо, вчора в Україні виявили 14 553 нових випадки коронавірусу. Найбільше заражень в Києві, Харківській та Одеській областях.

Також голова парламентського комітету з питань здоров'я нації Михайло Радуцький заявив, що Україна виходить на плато за COVID-19. За його словами, ситуація з захворюваністю і госпіталізаціями стабілізувалася.

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Новини України Максим СтепановCOVID-19Коронавірус
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