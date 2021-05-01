За сутки в Украине первой дозой вакцинировали почти 50 тысяч человек
В Украине за минувшие сутки сделали прививку от коронавируса первой дозой 49 985 людям. Завершили вакцинацию, то есть получили две дозы еще 130 человек.
Всего в Украине вакцинировали уже 752 295 человек. Второй дозой - 260.
Согласно данным Минздрава, меньше всего людей 30 апреля вакцинировали в западных областях. В Ивано-Франковской области за день сделали 219 прививок.
Количество заболеваний в регионах за сутки и количество прививок :
- г. Киев - 671 случай / 6 911 прививок;
- Винницкая область - 196 случаев / 2 369 прививок;
- Волынская область - 185 случаев / 447 прививок;
- Днепропетровская область - 745 случаев / 3 504 прививки;
- Донецкая область - 570 случаев / 3 015 прививок;
- Житомирская область - 218 случаев / 1 287 прививок;
- Закарпатская – 129 случаев/ 548 прививок;
- Запорожская область - 405 случаев / 1 612 прививок;
- Ивано-Франковская область – 131 случай/ 219 прививок;
- Киевская область - 433 случая / 3 735 прививок;
- Кировоградская область-173 случая/ 1 434 прививки;
- Луганская область -157 случаев/ 531 прививка;
- Львовская область -448 случаев/ 1 273 прививки;
- Николаевская область - 245 случаев / 2 176 прививок;
- Одесская область - 454 случая / 1 660 прививок;
- Полтавская область -385 случаев / 2 980 прививок;
- Ровенская область - 291 случай / 1 158 прививок;
- Сумская область - 188 случаев / 1 912 прививок;
- Тернопольская область - 200 случаев / 1 013 прививок;
- Харьковская область - 730 случаев / 4 938 прививок;
- Херсонская область - 187 случаев/ 1 341 прививка;
- Хмельницкая область - 446 случаев/ 1 084 прививки;
- Черкасская область - 537 случаев / 2 807 прививок;
- Черновицкая область - 98 случаев / 620 прививок;
- Черниговская область - 327 случаев / 1 411 прививок.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
По состоянию на 30 апреля 2021 года в письмо ожидания вакцинации от COVID-19 записались 506 067 человек.