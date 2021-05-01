UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

За сутки в Украине первой дозой вакцинировали почти 50 тысяч человек

Автор: Инна Собора

В Украине за минувшие сутки сделали прививку от коронавируса первой дозой 49 985 людям. Завершили вакцинацию, то есть получили две дозы еще 130 человек.

Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в Facebook.

Всего в Украине вакцинировали уже 752 295 человек. Второй дозой - 260.

Согласно данным Минздрава, меньше всего людей 30 апреля вакцинировали в западных областях. В Ивано-Франковской области за день сделали 219 прививок.

Количество заболеваний в регионах за сутки и количество прививок :

  • г. Киев - 671 случай / 6 911 прививок;
  • Винницкая область - 196 случаев / 2 369 прививок;
  • Волынская область - 185 случаев / 447 прививок;
  • Днепропетровская область - 745 случаев / 3 504 прививки;
  • Донецкая область - 570 случаев / 3 015 прививок;
  • Житомирская область - 218 случаев / 1 287 прививок;
  • Закарпатская – 129 случаев/ 548 прививок;
  • Запорожская область - 405 случаев / 1 612 прививок;
  • Ивано-Франковская область – 131 случай/ 219 прививок;
  • Киевская область - 433 случая / 3 735 прививок;
  • Кировоградская область-173 случая/ 1 434 прививки;
  • Луганская область -157 случаев/ 531 прививка;
  • Львовская область -448 случаев/ 1 273 прививки;
  • Николаевская область - 245 случаев / 2 176 прививок;
  • Одесская область - 454 случая / 1 660 прививок;
  • Полтавская область -385 случаев / 2 980 прививок;
  • Ровенская область - 291 случай / 1 158 прививок;
  • Сумская область - 188 случаев / 1 912 прививок;
  • Тернопольская область - 200 случаев / 1 013 прививок;
  • Харьковская область - 730 случаев / 4 938 прививок;
  • Херсонская область - 187 случаев/ 1 341 прививка;
  • Хмельницкая область - 446 случаев/ 1 084 прививки;
  • Черкасская область - 537 случаев / 2 807 прививок;
  • Черновицкая область - 98 случаев / 620 прививок;
  • Черниговская область - 327 случаев / 1 411 прививок.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

По состоянию на 30 апреля 2021 года в письмо ожидания вакцинации от COVID-19 записались 506 067 человек.

РБК-Украина писало, что в Украине существенно увеличили темпы вакцинации от коронавирус. За сутки 28 апреля сделали 70 468 прививок.

На следующий день, 29 апреля, вакцину получили 73 256 человек.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины КоронавирусВакцина от коронавируса