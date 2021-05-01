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За добу в Україні першою дозою вакцинували майже 50 тисяч людей

Автор: Инна Собора

В Україні за минулу добу зробили щеплення від коронавіруса першою дозою 49 985 людям. Завершили вакцинацію, тобто отримали дві дози, ще 130 людей.

Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов у Facebook.

Всього в Україні вакцинували вже 752 295 людей. Другою дозою - 260.

Згідно з даними МОЗ, найменше людей 30 квітня вакцинували у західних областях. В Івано-Франківській області за день зробили 219 щеплень.

Кількість захворювань в регіонах за добу та кількість щеплень :

  • м. Київ – 671 випадок/ 6 911 щеплень;
  • Вінницька область – 196 випадків/ 2 369 щеплень;
  • Волинська область – 185 випадків/ 447 щеплень;
  • Дніпропетровська область – 745 випадків/ 3 504 щеплення;
  • Донецька область – 570 випадків/ 3 015 щеплень;
  • Житомирська область – 218 випадків/ 1 287 щеплень;
  • Закарпатська – 129 випадків/ 548 щеплень;
  • Запорізька область – 405 випадків/ 1 612 щеплень;
  • Івано-Франківська область – 131 випадок/ 219 щеплень;
  • Київська область – 433 випадки/ 3 735 щеплень;
  • Кіровоградська область – 173 випадки/ 1 434 щеплення;
  • Луганська область – 157 випадків/ 531 щеплення;
  • Львівська область – 448 випадків/ 1 273 щеплення;
  • Миколаївська область – 245 випадків/ 2 176 щеплень;
  • Одеська область – 454 випадки/ 1 660 щеплень;
  • Полтавська область – 385 випадків/ 2 980 щеплень;
  • Рівненська область – 291 випадок/ 1 158 щеплень;
  • Сумська область – 188 випадків/ 1 912 щеплень;
  • Тернопільська область – 200 випадків/ 1 013 щеплень;
  • Харківська область – 730 випадків/ 4 938 щеплень;
  • Херсонська область – 187 випадків/ 1 341 щеплення;
  • Хмельницька область – 446 випадків/ 1 084 щеплення;
  • Черкаська область – 537 випадків/ 2 807 щеплень;
  • Чернівецька область – 98 випадків/ 620 щеплень;
  • Чернігівська область – 327 випадків/ 1 411 щеплень.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Станом на 30 квітня 2021 року до листа очікування вакцинації від COVID-19 записались 506 067 людей.

РБК-Україна писало, що в Україні суттєво збільшили темпи вакцинації від коронавірусу. За добу 28 квітня зробили 70 468 щеплень.

Наступного дня, 29 квітня, вакцину отримали 73 256 осіб.

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