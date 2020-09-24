Тернополь и Бережаны готовятся к ограничениям "красной зоны": полный список

В связи с внесением Тернополя и Бережан (Тернопольская область) в "красную зону" с 28 сентября там будут действовать соответствующие ограничения. Сегодня были приняты ограничительные меры для этих двух городов.

Об этом на брифинге рассказал министр здравоохранения Максим Степанов.

По его словам, в Бережанах фиксируют наивысший показатель инцидентности за последние 14 дней - более 688 случаев на 100 тысяч населения. Это более чем в шесть раз больше, чем средний показатель в Украине. И в 17 раз больше, чем базовый показатель, который составляет 40 на 100 тысяч населения.

Степанов отметил, что на заседании государственной комиссии ТЭБ и ЧС с участием региональной комиссии Тернопольской области и представителей местных органов власти решили, что с 00:00 28 сентября будут действовать следующие ограничения:

посадка пассажиров в транспорт пригородного, междугородного, внутриобластного и межобластного сообщения. Высадка разрешается;

прием посетителей учреждениями культуры, кафе, ресторанами, ТРЦ, спортивными центрами и другими развлекательными заведениями (в том числе кинотеатрами);

запрещена работа учреждений торговли, но с исключениями. Разрешается торговля продуктами питания, топливом, средствами гигиены, лекарствами, медицинскими изделиями, ветеринарными препаратами, кормами, пестицидами и агрохимикатами, семенами и посадочным материалом.

Также разрешено ведение банковской и страховой деятельности, медицинской и ветеринарной практики, работа АЗС, СТО, объектов почтовой связи и ремонт компьютеров;

Также разрешено ведение банковской и страховой деятельности, медицинской и ветеринарной практики, работа АЗС, СТО, объектов почтовой связи и ремонт компьютеров; запрещено посещение социальных или реабилитационных учреждений. Кроме учреждений, которые предоставляют социальные экстренные услуги, работы центров учета бездомных и так далее.

Степанов добавил, что региональная комиссия ТЭБ и ЧС пообещала ввести особый порядок работы городского транспорта.

"А также будут определенные особенности в отношении учебного процесса. Все эти особенности… в том числе смешанное обучение, насколько мы поняли, в школах… Они все, по нашему мнению, только позитивно повлияют на заболеваемость", - отметил министр.

Напомним, ранее сообщалось, что Киев вернулся в "желтую зону". В ней запрещено посещение учреждений соцзащиты, в которых находятся люди преклонного возраста. Также обязательно ношение масок, перевозка только сидячих пассажиров, заполняемость кинотеатров не более 50%.

Согласно новому зонированию, в "оранжевую зону" попали Ужгород, Ивано-Франковск, Сумы, Харьков и Черновцы.