В Тернополе заработал центр массовой вакцинации населения: кого вакцинируют и каким препаратом

Центр заработал на базе коммунального предприятия Тернопольского горсовета "Центр досуга и молодежных инициатив имени Довженко".

Там вакцинируют китайским препаратом CoronaVac.

Утром там собралось несколько десятков человек. Они стоят в очереди с соблюдением дистанции, однако не все в масках.

В начале на вакцинацию не пропускали людей без декларации с врачом. Для них была отдельная очередь, в конце общей очереди.

В то же время все, кто пришел, с декларациями или без, были записаны в очередь " действие"

"Очередь с декларациями закончилась и начали приглашать людей без декларации. Каждые 15 минут в центр заходит по одному человеку без декларации", - сообщают с места происшествия.

Фото: вакцинация в Тернополе (РБК-Украина)