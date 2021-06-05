В Тернополе заработал центр массовой вакцинации населения: кого вакцинируют и каким препаратом

В Тернополе открылся первый центр вакцинации от коронавируса. Он работает с утра 5 июня.
Об этом РБК-Украина сообщили с места событий.
Центр заработал на базе коммунального предприятия Тернопольского горсовета "Центр досуга и молодежных инициатив имени Довженко".
Там вакцинируют китайским препаратом CoronaVac.
Утром там собралось несколько десятков человек. Они стоят в очереди с соблюдением дистанции, однако не все в масках.
В начале на вакцинацию не пропускали людей без декларации с врачом. Для них была отдельная очередь, в конце общей очереди.
В то же время все, кто пришел, с декларациями или без, были записаны в очередь " действие"
"Очередь с декларациями закончилась и начали приглашать людей без декларации. Каждые 15 минут в центр заходит по одному человеку без декларации", - сообщают с места происшествия.
Фото: вакцинация в Тернополе (РБК-Украина)
Напомним, в Полтавской области утром открылись центры вакцинации от коронавируса. Они заработали сразу в пяти городах.
РБК-Украина писало, что на этих выходных центры вакцинации будут работать в Киеве, Одессе, Львове, Тернополе, Полтаве и Ровно.