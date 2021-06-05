В Тернополі запрацював центр масової вакцинації населення: кого вакцинують і яким препаратом

Центр запрацював на базі комунального підприємства Тернопільської міськради "Центр дозвілля та молодіжних ініціатив імені Довженка".

Там вакцинують китайським препаратом CoronaVac.

Зранку там зібралося кілька десятків людей. Вони стоять в черзі з дотриманням дистанції, однак не всі в масках.

На початку на вакцинацію не пропускали людей без декларації з лікарем. Для них була окрема черга, в кінці загальної черги.

Водночас всі, хто прийшов, з деклараціями чи без, були записані в чергу "Дія"

"Черга з деклараціями закінчилася і почали запрошувати людей без декларації. Кожні 15 хвилин до центру заходить по одній людині без декларації", - повідомляють з місця події.

Фото: вакцинація в Тернополі (РБК-Україна)