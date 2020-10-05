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Трамп скрыл результаты первого теста на коронавирус, - WSJ

Автор: РБК-Украина

Президент США Дональд Трамп не сообщил о первом положительном результате теста на COVID-19. Он знал, что болен, еще до появления в эфире телеканала Fox News, где рассказал о диагнозе своей помощницы Хоуп Хикс, но скрыл результат своего экспресс-теста.

Об этом пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

В интервью журналисту Шону Хэннити он тогда сказал, что сдал тест, однако подчеркнул, что не знает результатов.

По данным WSJ, Трамп к этому времени уже был осведомлен о показаниях первого экспресс-теста, однако ожидал появления результатов второго теста.

Согласно правилам для сотрудников Белого дома, вторая, более точная проверка на коронавирус делается при выявлении заражения экспресс-тестом.

Кроме того, по словам источника, Трамп в частной беседе просил одного из своих помощников, осведомленного о результатах первого теста, не разглашать их.

"Никому не говори", - сказал он.

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Напомним, Трамп сообщил о положительном тесте на коронавирус 2 октября. Он добавил, что болезнь обнаружили также у его жены Мелании Трамп.

Позже стало известно, что Трамп был госпитализирован в Национальный военно-медицинский центр Уолтера Рида.

В Белом доме признали, что состояние Трампа в пятницу было намного хуже, чем заявляли официальные лица.

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