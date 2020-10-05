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Трамп приховав результати першого тесту на коронавірус, - WSJ

Автор: РБК-Україна

Президент США Дональд Трамп не повідомив про перший позитивний результат тесту на COVID-19. Він знав, що хворий, ще до появи в ефірі телеканалу Fox News, де розповів про діагноз своєї помічниці Хоуп Хікс, але приховав результат свого експрес-тесту.

Про це пише газета The Wall Street Journal з посиланням на джерела.

В інтерв'ю журналісту Шону Хенніті він тоді сказав, що здав тест, однак підкреслив, що не знає результатів.

За даними WSJ, Трамп до цього часу вже знав про результати першого експрес-тесту, проте очікував появи результатів другої, ретельнішої і точнішої медичної перевірки.

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Згідно з правилами для співробітників Білого дому, друга, більш точна перевірка на коронавірус робиться при виявленні зараження експрес-тестом.

Крім того, за словами джерела, Трамп в приватній бесіді просив одного зі своїх помічників, обізнаного про результати першого тесту, не розголошувати їх.

"Нікому не кажи", - сказав він.

Нагадаємо, Трамп повідомив про позитивний тест на коронавірус 2 жовтня. Він додав, що недугу виявили також в його дружини Меланії Трамп. Президент пообіцяв негайно приступити до лікування та дотримання карантину.

Пізніше стало відомо, що Трамп був госпіталізований в Національний військово-медичний центр Уолтера Ріда.

У Білому домі визнали, що стан Трампа в п'ятницю був набагато гірший, ніж заявляли офіційні особи.

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