Транспорт без спецпропусков, открытые кафе и ТРЦ: в Киеве завтра ослабят карантин

В Киеве завтра ослабят жесткие карантинные ограничения. В городе заработают кафе и рестораны, а также разрешат работу общественного транспорта без спецпропусков.
Какие ограничения завтра снимут, в материале РБК-Украина.
С 1 мая в Киеве открывают кафе и рестораны, а также ТРЦ. Кроме того, в городе разрешат работу:
Также с 5 мая в Киеве возобновят работу школы, детсады и университеты. В городе возобновят прием документов для зачисления детей в первый класс на следующий учебный год.
Кроме того, власти разрешат:
В Киеве усилят контроль за соблюдением карантинных правил на улицах города.
Напомним, в МВД перейдут на усиленный режим на майские праздники, привлекут авиацию.
Ранее РБК-Украина писало, что в стране не планируют вводить дополнительные карантинные ограничения на период Пасхи.