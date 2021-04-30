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Транспорт без спецпропусков, открытые кафе и ТРЦ: в Киеве завтра ослабят карантин

Автор: Анастасия Рокитна

В Киеве завтра ослабят жесткие карантинные ограничения. В городе заработают кафе и рестораны, а также разрешат работу общественного транспорта без спецпропусков.

Какие ограничения завтра снимут, в материале РБК-Украина.

С 1 мая в Киеве открывают кафе и рестораны, а также ТРЦ. Кроме того, в городе разрешат работу:

  • рынков,
  • ярмарок,
  • спортивных залов и фитнес-центров,
  • кинотеатров,
  • Центров предоставления административных услуг (по предварительной записи через электронные сервис),
  • проведение массовых мероприятий.

Также с 5 мая в Киеве возобновят работу школы, детсады и университеты. В городе возобновят прием документов для зачисления детей в первый класс на следующий учебный год.

Кроме того, власти разрешат:

  • проведение аттестации соискателей высшего образования;
  • получение документов о профессиональном (профессионально-техническом), высшем образовании;
  • участие в публичной защите научных достижений в форме диссертаций и соответствующих подготовительных мероприятиях;
  • предоставление социальных услуг;
  • работу по обслуживанию граждан в ЦПАУ, ЦКС, отделах государственной регистрации актов гражданского состояния города Киева.

В Киеве усилят контроль за соблюдением карантинных правил на улицах города.

Напомним, в МВД перейдут на усиленный режим на майские праздники, привлекут авиацию.

Ранее РБК-Украина писало, что в стране не планируют вводить дополнительные карантинные ограничения на период Пасхи.

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