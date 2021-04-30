Транспорт без спецперепусток, відкриті кафе і ТРЦ: в Києві завтра послаблять карантин

З 1 травня в Києві відкривають кафе та ресторани, а також ТРЦ. Крім того, у місті дозволять роботу:

ринків,

ярмарків,

спортивних залів та фітнес-центрів,

кінотеатрів,

Центрів надання адміністративних послуг (за попереднім записом через електронні сервіс),

проведення масових заходів.

Також з 5 травня в Києві відновлять роботу школи, дитсадки та університети. У місті відновлять прийом документів для зарахування дітей у перший клас на наступний навчальний рік.

Крім того, влада дозволить:

проведення професійно-практичної підготовки та державної кваліфікаційної атестації у закладах професійної (професійно-технічної) освіти, підготовчих заходів до практичної підготовки на виробництві;

проведення атестації здобувачів вищої освіти;

отримання документів про професійну (професійно-технічну), вищу освіту;

участь у публічному захисті наукових досягнень у формі дисертацій та відповідних підготовчих заходах;

надання соціальних послуг;

роботу з обслуговування громадян у ЦНАПах, ЦКС, відділах державної реєстрації актів цивільного стану міста Києва.

У Києві посилять контроль за дотриманням карантинних правил на вулицях міста.