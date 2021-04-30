Транспорт без спецперепусток, відкриті кафе і ТРЦ: в Києві завтра послаблять карантин

У Києві завтра послаблять жорсткі карантинні обмеження. У місті запрацюють кафе та ресторани, а також дозволять роботу громадського транспорту без спецперепустків.
Які обмеження завтра знімуть, в матеріалі РБК-Україна.
З 1 травня в Києві відкривають кафе та ресторани, а також ТРЦ. Крім того, у місті дозволять роботу:
Також з 5 травня в Києві відновлять роботу школи, дитсадки та університети. У місті відновлять прийом документів для зарахування дітей у перший клас на наступний навчальний рік.
Крім того, влада дозволить:
У Києві посилять контроль за дотриманням карантинних правил на вулицях міста.
Нагадаємо, у МВС перейдуть на посилений режим на травневі свята, залучать авіацію.
Раніше РБК-Україна писало, що в країні не планують вводити додаткові карантинні обмеження на період Великодня.