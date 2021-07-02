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Центр COVID-вакцинации в киевском МВЦ с 5 июля будет работать ежедневно

Автор: Юлия Струк

Заместитель главы Киевской городской госадминистрации Анна Старостенко сообщила, что центр вакцинации против COVID-19, созданный на базе Международного выставочного центра, с 5 июля будет работать ежедневно. Сделать прививку можно будет с 10:00 до 17:30.

Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

Старостенко отметила, что за последний месяц в столице количество сделанных прививок выросло в 2,7 раза - с 125 тысяч в начале июня до 344 тысяч в конце.

"Количество полностью иммунизированных киевлян увеличилось почти в 5,5 раза. Это достаточно весомые показатели для наращивания темпов вакцинации, поэтому мы приняли решение изменить график работы Центра на ежедневный", - сказала замглавы столичной горгосадминистрации.

Старостенко напомнила, что из документов при себе необходимо иметь паспорт и мобильный телефон с SMS-сообщением о подтверждении записи. Для быстрого прохождения процедуры вакцинации желательно иметь подписанную декларацию с семейным врачом.

Чиновница также предложила киевлянам заранее записываться через портал Helsi.me на конкретную дату и время.

Ранее сообщалось, что Центр вакцинации в МВЦ будет работать пять дней - с 30 июня до 4 июля.

Как писало РБК-Украина, в минувшие выходные в Украине работали более 100 центров вакцинации.

Ранее в Минздраве обнародовали список центров вакцинации и график их работы.

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КиевКоронавирусВакцинация