Центр COVID-вакцинации в киевском МВЦ с 5 июля будет работать ежедневно

Старостенко отметила, что за последний месяц в столице количество сделанных прививок выросло в 2,7 раза - с 125 тысяч в начале июня до 344 тысяч в конце.

"Количество полностью иммунизированных киевлян увеличилось почти в 5,5 раза. Это достаточно весомые показатели для наращивания темпов вакцинации, поэтому мы приняли решение изменить график работы Центра на ежедневный", - сказала замглавы столичной горгосадминистрации.

Старостенко напомнила, что из документов при себе необходимо иметь паспорт и мобильный телефон с SMS-сообщением о подтверждении записи. Для быстрого прохождения процедуры вакцинации желательно иметь подписанную декларацию с семейным врачом.

Чиновница также предложила киевлянам заранее записываться через портал Helsi.me на конкретную дату и время.