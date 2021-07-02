Центр COVID-вакцинації у київському МВЦ з 5 липня працюватиме щодня

Заступниця голови Київської міської держадміністрації Ганна Старостенко повідомила, що центр вакцинації проти COVID-19, створений на базі Міжнародного виставкового центру, із 5 липня працюватиме щодня. Зробити щеплення можна буде з 10:00 до 17:30.
Про це повідомляє прес-служба КМДА.
Старостенко зазначила, що за останній місяць у столиці кількість зроблених щеплень зросла у 2,7 раза - зі 125 тисяч на початку червня до 344 тисяч наприкінці.
"Кількість повністю імунізованих киян збільшилася майже у 5,5 рази. Це досить вагомі показники для нарощування темпів вакцинації, тож ми ухвалили рішення змінити графік роботи Центру на щоденний", - сказала замглави столичної міськдержадміністрації.
Старостенко нагадала, що із документів при собі необхідно мати паспорт та мобільний телефон із SMS-повідомленням про підтвердження запису. Для швидкого проходження процедури вакцинації бажано мати підписану декларацію із сімейним лікарем.
Чиновниця також запропонувала киянам заздалегідь записуватися через портал Helsi.me на конкретну дату та час.
Раніше повідомлялося, що Центр вакцинації у МВЦ буде працювати п'ять днів - з 30 червня до 4 липня.
Як писало РБК-Україна, в минулі вихідні в Україні працювали понад 100 центрів вакцинації.
Раніше в Міністерстві охорони здоров'я оприлюднили список центрів вакцинації і графік їх роботи.