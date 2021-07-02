Центр COVID-вакцинації у київському МВЦ з 5 липня працюватиме щодня

Старостенко зазначила, що за останній місяць у столиці кількість зроблених щеплень зросла у 2,7 раза - зі 125 тисяч на початку червня до 344 тисяч наприкінці.

"Кількість повністю імунізованих киян збільшилася майже у 5,5 рази. Це досить вагомі показники для нарощування темпів вакцинації, тож ми ухвалили рішення змінити графік роботи Центру на щоденний", - сказала замглави столичної міськдержадміністрації.

Старостенко нагадала, що із документів при собі необхідно мати паспорт та мобільний телефон із SMS-повідомленням про підтвердження запису. Для швидкого проходження процедури вакцинації бажано мати підписану декларацію із сімейним лікарем.

Чиновниця також запропонувала киянам заздалегідь записуватися через портал Helsi.me на конкретну дату та час.