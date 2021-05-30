В центре вакцинации в Киеве за выходные привились более 3 тысяч человек

В Киеве за выходные в центре вакцинации от COVID-19 , открытом на базе Международного выставочного центра, прививку смогли сделать более 3 тысяч человек. Из них только сегодня привились свыше 2 тысяч.

Об этом сообщил в Facebook первый заместитель главы КГГА Николай Поворозник .

"За выходные в столичном центре вакцинации от COVID-19, основанном на базе Международного выставочного центра, привито 3467 человек. В частности, сегодня привились 2072 человек", - написал он.

По его словам, количество желающих сделать прививку от коронавируса было очень большим. "Для меня это является свидетельством сознательности людей", - добавил Поворозник.

Он поблагодарил всех, кто принимал участие в организации массовой вакцинации.