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У центрі вакцинації в Києві за вихідні щепилися понад 3 тисячі осіб

Автор: Дмитрий Кузнецов

У Києві за вихідні у центрі вакцинації від COVID-19, відкритому на базі Міжнародного виставкового центру, щеплення змогли зробити понад 3 тисячі осіб. З них тільки сьогодні прищепилися понад 2 тисячі.

Про це повідомив у Facebook перший заступник голови КМДА Микола Поворозник.

"За вихідні в столичному центрі вакцинації від COVID-19, заснованому на базі Міжнародного виставкового центру, щеплено 3467 осіб. Зокрема, сьогодні прищепилися 2072 осіб", - написав він.

За його словами, кількість охочих зробити щеплення від коронавірусу була дуже великою. "Для мене це є свідченням свідомості людей", - додав Поворозник.

Він подякував усім, хто брав участь в організації масової вакцинації.

Нагадаємо, у Києві центр вакцинації від COVID-19 запрацював на базі Міжнародного виставкового центру. Там у перший день роботи вакцинували від коронавірусу 1395 жителів столиці.

Зазначимо, центри вакцинації від коронавірусу також були відкриті у Львові та Одесі. Там вакцину змогли отримати всі охочих, які зареєструвалися в додатку"Дія".

Раніше повідомлялося, що у центрі вакцинації в Києві в перший день роботи зібралася велика черга охочих отримати щеплення. В основному це літні люди, яких запросили сімейні лікарі.

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