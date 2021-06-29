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Цифровой COVID-сертификат может привести к хаосу, - авиакомпании ЕС

Автор: РБК-Украина

Запуск цифрового COVID-сертификата в июле может привести к хаосу в пассажирских авиаперевозках. Слабая координация между странами рискует обернуться массовыми очередями в аэропортах.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на письмо группы европейских аэропортов ACI и представительских органов авиакомпаний A4E, IATA и ERA лидерам Евросоюза.

"Поскольку пассажиропоток в ближайшие недели возрастет, риск хаоса в европейских аэропортах реален", - говорится в этом письме.

Отметим, цифровые сертификаты предназначены для того, чтобы с помощью QR-кодов доказать получение вакцины от COVID, наличие иммунитета после болезни или отрицательного теста на коронавирус.

В письме также говорится о том, что единственный способ избежать огромных очередей во время пикового летнего сезона - это внедрить систему, при которой сертификат о вакцинации и данные о местонахождении пассажира обрабатываются удаленно еще до прибытия в аэропорт.

Кроме того, авиакомпании настаивают на том, что проверки должны проводиться только в стране отправления, а не по прибытии. А оборудование для проверки QR-кодов должны предоставлять национальные правительства.

Как отметил один из подписантов обращения вице-президент IATA по Европе Рафаэль Шварцман, затрачиваемое на навигацию по аэропортам время возросло вдвое - с 1,5 до 3 часов. А если пассажиропоток вернется к прежнему уровню, то задержки из-за сертификатов могут увеличить это время до 5-8 часов.

Напомним, ранее сообщалось, что Украина вышла на финальный этап запуска COVID-сертификатов для поездок в страны ЕС.

Также стало известно, что Украина и ЕС взаимно признают COVID-сертификаты. Со США надо договариваться отдельно.

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ЕвросоюзсертификатыКоронавирусВакцинация