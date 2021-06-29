Цифровий COVID-сертифікат може призвести до хаосу, - авіакомпанії ЄС

"Оскільки пасажиропотік в найближчі тижні зросте, ризик хаосу в європейських аеропортах реальний", - йдеться в цьому листі.

Відзначимо, цифрові сертифікати призначені для того, щоб за допомогою QR-кодів довести отримання вакцини від COVID, наявність імунітету після хвороби або негативного тесту на коронавірус.

У листі також йдеться про те, що єдиний спосіб уникнути величезних черг під час пікового літнього сезону - це впровадити систему, при якій сертифікат про вакцинацію і дані про місцезнаходження пасажира обробляються віддалено ще до прибуття до аеропорту.

Крім того, авіакомпанії наполягають на тому, що перевірки мають проводитися тільки в країні відправлення, а не після прибуття. А обладнання для перевірки QR-кодів мають надавати національні уряди.

Як зазначив один з підписантів звернення віце-президент IATA по Європі Рафаель Шварцман, час, що витрачається на навігацію по аеропортах, зріс удвічі - з 1,5 до 3 годин. А якщо пасажиропотік повернеться до колишнього рівня, то затримки через сертифікати можуть збільшити цей час до 5-8 годин.