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Ученые прогнозируют уменьшение новых COVID-случаев в Украине в ближайшие недели

Автор: Инна Собора

Среднее количество новых случаев коронавируса в Украине будет уменьшаться. Такие показатели будут фиксировать в течение следующих двух недель.

Об этом речь идет в прогнозе Национальной академии наук Украины.

Так, в течение прошлой недели среднее количество новых обнаружений уменьшилось до 3767 человек в день.

"Согласно прогнозным вычислениям, среднее количество новых случаев будет равно 3442 в течение недели 26 мая - 1 июня 2021 года и 2914 - в течение недели 2-8 июня 2021 года", - говорится в сообщении.

Напомним, в Украине за минувшие сутки заразились коронавирусом еще 3395 человек.

Ранее ученые просмотрели данные летальности от коронавируса по Украине. Так, реальная смертность от COVID-19 в 2020 году в стране была почти втрое больше чем публиковали в статистике Министерства здравоохранения.

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