RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Вчені прогнозують зменшення нових COVID-випадків в Україні у найближчі тижні

Автор: Инна Собора

Середня кількість нових випадків коронавіруса в Україні буде зменшуватися. Такі показники фіксуватимуть протягом наступних двох тижнів.

Про це йдеться в прогнозі Національної академії наук України.

Так, протягом минулого тижня середня кількість нових виявлень зменшилася до 3767 осіб на день.

"Згідно з прогнозними обчисленнями, середня кількість нових випадків дорівнюватиме 3442 протягом тижня 26 травня - 1 червня 2021 року та 2914 - протягом тижня 2-8 червня 2021 року", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, в Україні за минулу добу заразились коронавірусом ще 3395 людей.

Раніше науковці переглянули дані летальності від коронавірусу по Україні. Так, реальна смертність від COVID-19 в 2020 році в країні була майже втричі більшою, ніж публікували в статистиці Міністерства охорони здоров'я.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України НАН УкраиныКоронавірус