Украина начинает ужесточать карантин. Будет ли локдаун

"Желтая" зона и ужесточение карантина уже с 13 сентября

Как заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко, в Украине уже превышены показатели для перехода в "желтую" зону. Поэтому на заседание Кабинета министров вынесли вопрос ужесточения карантина.

"На этой неделе будет комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям которая рассмотрит наше обращение. Скорее всего, со следующего понедельника Украина перейдет в "желтый" уровень эпидемической опасности", - сообщил Ляшко.

Как работает адаптивный карантин

На сегодня в одном из регионов нет оснований для введения "красной" зоны. Адаптивный карантин работает таким образом, что из "зеленой" зоны в "желтую" переходит вся страна. В дальнейшем в зависимости от ситуации в конкретном регионе он может перейти на "оранжевый" или "красный уровень".

Ограничения "желтой зоны"

Ляшко уже заверил, что ограничения не коснутся работы общественного транспорта.

Но список карантинных мер сегодня представил главный санитарный врач Игорь Кузин. Согласно нормам "желтой" зоны:

массовые мероприятия могут проходить с участием не более 1 человека на 4 квадратных метра площади здания или территории

заполняемость кинозалов и залов других учреждений культуры не более 50% мест,

заполняемость спортзалов и фитнес-центров не более чем 1 человек на 10 квадратных метров;

ограничений по времени работы заведений нет.

Возможные привилегии для вакцинированных

Не исключено, что на вакцинированных от COVID не будет распространяться ограничения на посещение спортзалов. В частности, в отношении привитых не будет регулироваться количество людей на квадратный метр.

Локдаун не раньше ноября

Главный санитарный врач Игорь Кузин отмечает, что эпидемическая ситуация ухудшается. По его мнению, избежать локдауна не удастся.

"По моему убеждению, нет. Но если мы будем говорить о "красном" уровне опасности, то он будет не раньше ноября", - заявил он.

Прогнозы экспертов

Согласно прогнозу Киевской школы экономики, ситуация с COVID пока остается контролируемой, но нагрузка на медицинскую систему продолжает расти. Черновицкая область продолжает быть антилидером, но каждая из остальных 24 областей находится в зоне повышенного.

А в 11 областях - Киевская, Донецкая, Житомирская, Ивано-Франковская, Сумская, Тернопольская, Луганская, Харьковская, Хмельницкая, Черновицкая и Черниговская области - коэффициент выявления случаев превышает 5%, о которых говорится в рекомендациях ВОЗ.