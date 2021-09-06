Україна починає посилювати карантин. Чи буде локдаун

"Жовта" зона і посилення карантину вже з 13 вересня

Як заявив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко, в Україні вже перевищені показники для переходу до "жовтої" зони. Тому на засідання Кабінету міністрів винесли питання посилення карантину.

"На цьому тижні буде комісія з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій яка розгляне наше звернення. Швидше за все, з наступного понеділка Україна перейде в "жовтий" рівень епідемічної небезпеки", - повідомив Ляшко.

Як працює адаптивний карантин

На сьогодні в одному з регіонів немає підстав для введення "червоної" зони. Адаптивний карантин працює таким чином, що з "зеленої" зони в "жовту" переходить вся країна. Надалі в залежності від ситуації в конкретному регіоні він може перейти на "помаранчевий" або "червоний рівень".

Обмеження "жовтої зони"

Ляшко вже запевнив, що обмеження не торкнуться роботи громадського транспорту.

Але список карантинних заходів сьогодні представив головний санітарний лікар Ігор Кузін. Згідно з нормами "жовтої" зони:

масові заходи можуть проходити за участю не більше 1 особи на 4 квадратних метри площі будівлі або території

заповнюваність кінозалів та залів інших закладів культури не більше 50% місць,

заповнюваність спортзалів і фітнес-центрів не більше ніж 1 особа на 10 квадратних метрів;

обмежень за часом роботи закладів немає.

Можливі привілеї для вакцинованих

Не виключено, що на вакцинованих від COVID не буде поширюватися обмеження на відвідування спортзалів. Зокрема, щодо щеплених не регулюватиметься кількість людей на квадратний метр.

Локдаун не раніше листопада

Головний санітарний лікар Ігор Кузін зазначає, що епідемічна ситуація погіршується. На його думку, уникнути локдауна не вдасться.

"На моє переконання, ні. Але якщо ми будемо говорити про "червоний" рівень небезпеки, то він буде не раніше листопада", - заявив він.

Прогнози експертів

Згідно з прогнозом Київської школи економіки, ситуація з COVID поки залишається контрольованою, але навантаження на медичну систему продовжує зростати. Чернівецька область продовжує бути антилідером, але кожна з інших 24 областей знаходиться в зоні підвищеного.

А в 11 областях - Київська, Донецька, Житомирська, Івано-Франківська, Сумська, Тернопільська, Луганська, Харківська, Хмельницька, Чернівецька та Чернігівська області - коефіцієнт виявлення випадків перевищує 5%, про які йдеться в рекомендаціях ВООЗ.