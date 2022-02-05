Украина получит партию "Молнупиравира": что известно о таблетках от COVID

Что известно о "Молнупиравире"

Это препарат прямого действия, который блокирует фермент, нужный коронавирусу SARS-CoV-2 для воспроизведения генетического кода, и предотвращает его размножение, а также снижает риск тяжелого течения болезни.

Он был разработан в Университете Эмори фармацевтической компанией Drug Innovation Ventures at Emory (DRIVE). Затем он был выкуплен компанией Ridgeback Biotherapeutics из Майами, которая позже заключила соглашение с Merck & Co. для дальнейшей разработки.

"Молнупиравир" выпускается в таблетках, поэтому нет особых требований хранения и их удобно принимать. Их используют для лечения пациентов из групп риска: избыточный вес, возраст более 60 лет, сахарный диабет или болезни сердца.

При этом рекомендуется принимать таблетки с первых дней заражения.

Сколько таблеток получит Украина

По данным профильного комитета Верховной рады, первая партия будет насчитывать 60 000 курсов препарата "Молнупиравир". Как заявил глава комитета Михаил Радуцкий, это означает, что Украина начинает использовать таблетки от коронавируса прямого действия.

Безопасен ли "Молнупиравир"?

Министерство здравоохранения Украины зарегистрировало его для экстренного применения в январе 2022 года.

Первой страной, которая одобрила "Молнупиравир" для лечения пациентов с COVID стала Великобритания. Препарат применяется также в США, Австралии, Бангладеш и других странах.

Эффективность таблеток

Согласно данным исследований, на третьем этапе клинических испытаний только 7,3% пациентов, которые принимали "Молнупиравир", нуждались в госпитализации. При этом никто из госпитализированных не умер.

В группе плацебо частота госпитализации была в два раза выше - 14,1%. Также было зафиксировано восемь летальных случаев.

Исследования показали, что препарат эффективен против всех штаммов COVID.

Сколько стоит препарат?

На сегодня нет информации, по какой цене его закупает Украина. Но известно, что США закупают "Молнупиравир" по цене 700 долларов за курс.