Україна отримає партію "Молнупіравіра": що відомо про таблетки від COVID

Що відомо про "Молнупіравір"

Це препарат прямої дії, який блокує фермент, потрібний коронавірусу SARS-CoV-2 для відтворення генетичного коду, і запобігає його розмноженню, а також знижує ризик тяжкого перебігу хвороби.

Він був розроблений в Університеті Еморі фармацевтичною компанією Drug Innovation Ventures at Emory (DRIVE). Потім він був викуплений компанією Ridgeback Biotherapeutics з Майамі, яка пізніше уклала угоду з Merck & Co. для подальшої розробки.

"Молнупіравір" випускається в таблетках, тому немає особливих вимог зберігання і їх зручно приймати. Їх використовують для лікування пацієнтів з груп ризику: надмірна вага, вік понад 60 років, цукровий діабет або хвороби серця.

При цьому рекомендується приймати таблетки з перших днів зараження.

Скільки таблеток отримає Україна

За даними профільного комітету Верховної ради, перша партія налічуватиме 60 000 курсів препарату "Молнупіравір". Як заявив голова комітету Михайло Радуцький, це означає, що Україна починає використовувати таблетки від коронавірусу прямої дії.

Чи безпечний "Молнупіравір"?

Міністерство охорони здоров'я України зареєструвало його для екстреного застосування у січні 2022 року.

Першою країною, яка схвалила "Молнупіравір" для лікування пацієнтів з COVID стала Великобританія. Препарат застосовується також в США, Австралії, Бангладеш та інших країнах.

Ефективність таблеток

Згідно з даними досліджень, на третьому етапі клінічних випробувань тільки 7,3% пацієнтів, які приймали "Молнупіравір", потребували госпіталізації. При цьому ніхто з госпіталізованих не помер.

У групі плацебо частота госпіталізації була в два рази вище - 14,1%. Також було зафіксовано вісім летальних випадків.

Дослідження показали, що препарат ефективний проти всіх штамів COVID.

Скільки коштує препарат?

На сьогодні немає інформації, за якою ціною його закуповує Україна. Але відомо, що США закуповують "Молнупіравір" за ціною 700 доларів за курс.