Украина вышла на финальный этап запуска COVID-сертификатов для поездок в ЕС

Сообщается, что накануне прошли переговоры с представителями ЕС и Израиля, на которых обсуждалось взаимное признание COVID-сертификатов. На онлайн-встрече представили техническое решение для внедрения сертификатов и как его можно будет использовать.

"Благодаря этому украинцы впоследствии смогут ездить в ЕС и те страны, которые присоединятся к системе. Украина финализирует техническую часть, чтобы запустить ковидные сертификаты в "Дії", - говорится в сообщении.

Документ разрабатывают с учетом требований EU Digital COVID Certificate Еврокомиссии и Smart Vaccination Certificate ВОЗ.

Также сообщается, что в ближайшее время планируется проверка украинских сертификатов на соответствие требованиям ЕС, после чего будет подписан меморандум для поездок.