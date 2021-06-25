Україна вийшла на фінальний етап запуску COVID-сертифікатів для поїздок до ЄС

Повідомляється, що напередодні пройшли переговори з представниками ЄС та Ізраїлю, на яких обговорювалося взаємне визнання COVID-сертифікатів. На онлайн-зустрічі представили технічне рішення для впровадження сертифікатів і як його можна буде використовувати.

"Завдяки цьому українці згодом зможуть їздити до ЄС і тих країн, які приєднаються до системи. Україна фіналізує технічну частину, щоб запустити ковідні сертифікати в "Дії", - йдеться в повідомленні.

Документ розробляють з урахуванням вимог EU Digital Covid Certificate Єврокомісії та Smart Vaccination Certificate ВООЗ.

Також повідомляється, що найближчим часом планується перевірка українських сертифікатів на відповідність вимогам ЄС, після чого буде підписано меморандум для поїздок.