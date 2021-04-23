В Украине 14 277 новых случаев коронавируса

В Украине за минувшие сутки выявили 14 277 новых случаев коронавируса . Больше всего новых заражений в Днепропетровской, Харьковской областях, а также в Киеве.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

За все время пандемии в Украине:

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской (1296), г. Киев (1. 269), Харьковской (1137), Львовской (926) и Киевской (922) областях.

За сутки сделали 95 740 тестирований на коронавирус (в частности методом ПЦР - 41 305, методом ИФА - 18 360, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 36 075).

Напомним, по прогнозу KSE, пять областей и Киев могут выйти из "красной" зоны карантина на следующей неделе.

Также в Госпотребслужбе говорили, что Киев может перейти из "красной" зоны карантина к майским праздникам.