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В Украине 14 277 новых случаев коронавируса

Автор: Анастасия Рокитна

В Украине за минувшие сутки выявили 14 277 новых случаев коронавируса. Больше всего новых заражений в Днепропетровской, Харьковской областях, а также в Киеве.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

За сутки:

  • госпитализировали 3728 человек;
  • умерли - 434 пациента;
  • выздоровели - 18 964 человека;

За сутки сделали 95 740 тестирований на коронавирус (в частности методом ПЦР - 41 305, методом ИФА - 18 360, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 36 075).

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской (1296), г. Киев (1. 269), Харьковской (1137), Львовской (926) и Киевской (922) областях.

За все время пандемии в Украине:

  • заболели 2 004 630 человек;
  • выздоровели - 1 552 267 человек;
  • умерли - 41 700;
  • провели ПЦР-тестов - 9 130 606.

Напомним, по прогнозу KSE, пять областей и Киев могут выйти из "красной" зоны карантина на следующей неделе.

Также в Госпотребслужбе говорили, что Киев может перейти из "красной" зоны карантина к майским праздникам.

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