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В Україні 14 277 нових випадків коронавірусу

Автор: Анастасія Рокитна

В Україні за минулу добу виявили 14 277 нових випадків коронавірусу. Найбільше нових заражень у Дніпропетровській, Харківській областях, а також у Києві.

Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook міністр охорони здоров'я України Максим Степанов.

За добу:

  • госпіталізували 3 728 осіб;
  • померли - 434 пацієнти;
  • одужали - 18 964 особи;

За добу зробили 95 740 тестувань на коронавірус (зокрема методом ПЛР - 41 305, методом ІФА - 18 360, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 - 36 075).

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Дніпропетровській (1 296), м. Київ (1. 269), Харківській (1 137), Львівській (926) та Київській (922) областях.

За весь час пандемії в Україні:

  • захворіли 2 004 630 осіб;
  • одужали - 1 552 267 осіб;
  • померли - 41 700;
  • проведено ПЛР-тестувань - 9 130 606.

Нагадаємо, за прогнозом KSE, п'ять областей і Київ можуть вийти з "червоної" зони карантину на наступному тижні.

Також в Держспоживслужбі говорили, що Київ може перейти з "червоної" зони карантину до травневих свят.

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