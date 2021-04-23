В Україні 14 277 нових випадків коронавірусу

В Україні за минулу добу виявили 14 277 нових випадків коронавірусу. Найбільше нових заражень у Дніпропетровській, Харківській областях, а також у Києві.
Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook міністр охорони здоров'я України Максим Степанов.
За добу:
За добу зробили 95 740 тестувань на коронавірус (зокрема методом ПЛР - 41 305, методом ІФА - 18 360, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 - 36 075).
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Дніпропетровській (1 296), м. Київ (1. 269), Харківській (1 137), Львівській (926) та Київській (922) областях.
За весь час пандемії в Україні:
Нагадаємо, за прогнозом KSE, п'ять областей і Київ можуть вийти з "червоної" зони карантину на наступному тижні.
Також в Держспоживслужбі говорили, що Київ може перейти з "червоної" зони карантину до травневих свят.