В Украине 655 новых случаев коронавируса

В Украине за минувшие сутки выявили 655 новых случаев коронавируса . Больше всего новых заражений в Киеве и Одесской области.

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на пресс-службу Минздрава.

За все время пандемии в Украине:

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (220), Одесской (78), Черкасской (64) и Львовской (58) областях.

За сутки в Украине госпитализировали 396 украинцев, умерли 12 пациентов, а выздоровели 885 человек. Протестовали методом ПЦР - 18 341 лицо, методом ИФА - 7954 человек, экспресс-тестами - 15 312 украинцев.

Напомним, министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что предыдущие волны коронавируса в Украине стали тяжелой нагрузкой на здравоохранение страны и украинцев. Избежать этих проблем позволит подготовка к новым вспышкам инфекции, включая вакцинацию и дооснащение больниц.

Как писало РБК-Украина, ранее Всемирная организация здравоохранения заявила, что в Европе уже сложились три условия для очередной волны COVID - среди них штамм "Дельта".

Тем временем ученые прогнозируют, что новая волна COVID-19 может начаться с востока Украины.