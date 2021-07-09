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В Україні 655 нових випадків коронавірусу

Автор: Юлія Струк

В Україні за минулу добу виявили 655 нових випадків коронавірусу. Найбільше нових заражень у Києві та Одеській області.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу МОЗ.

За добу в Україні було госпіталізовано 396 українців, померли 12 пацієнтів, а одужали 885 осіб. Протестували методом ПЛР - 18 341 особу, методом ІФА - 7954 осіб, експрес-тестами - 15 312 українців.

За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано у м. Київ (220), Одеській (78), Черкаській (64) і Львівській (58) областях.

За весь час пандемії в Україні:

  • захворіли - 2 240 246 осіб;
  • одужали - 2 176 110 осіб;
  • летальних випадків - 52 572;
  • проведення ПЛР-тестів - 11 001 742.

Нагадаємо, міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко заявив, що попередні хвилі коронавірусу в Україні стали важким навантаженням на охорону здоров'я країни і українців. Уникнути цих проблем дозволить підготовка до нових спалахів інфекції, включаючи вакцинацію і дооснащення лікарень.

Як писало РБК-Україна, раніше Всесвітня організація охорони здоров'я заявила, що в Європі вже склалися три умови для чергової хвилі COVID - серед них штам "Дельта".

Тим часом вчені прогнозують, що нова хвиля COVID-19 може початися зі сходу України.

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Мінстерство охорони здоров'я УкраїниКоронавірус