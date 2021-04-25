В Украине еще почти 8 000 новых случаев коронавируса

По состоянию на 25 апреля выявлено еще почти 8 000 новых случаев коронавируса в Украине. Также зафиксирована смерть 231 пациента с COVID.
Об этом в Facebook сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.
По его словам, зафиксировано 7 930 новых случаев COVID-19.
Также за минувшие сутки:
За сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской (1034), Харьковской (954), Донецкой (582), Одесской (481) и Киевской (441) областях.
За все время пандемии в Украине:
Также сообщается, что 24 апреля по всей стране прививки против COVID-19 получил 4 531 человек. Всего с начала кампании - 526 916.
По состоянию на вчерашний день в лист ожидания вакцинации записались 490 640 человек.
Фото: статистика по COVID-19
Напомним, ранее сообщалось, что ситуация в Одесской области улучшилась и с 25 апреля она вышла из "красной" зоны карантина.
Также ранее в Министерстве здравоохранения назвали сроки новых поставок COVID-вакцин в Украину.