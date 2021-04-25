В Украине еще почти 8 000 новых случаев коронавируса

По его словам, зафиксировано 7 930 новых случаев COVID-19.

Также за минувшие сутки:

госпитализировано - 3 688 человек;

летальных случаев - 231;

выздоровели - 6 574;

сделано тестирований - 54 270 (в том числе методом ПЦР - 26 432, методом ИФА - 6 316, экспресс-тестами на антиген - 21 522).

За сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской (1034), Харьковской (954), Донецкой (582), Одесской (481) и Киевской (441) областях.

За все время пандемии в Украине:

заболели - 2 025 271 человек;

выздоровели - 1 572 528;

летальных случаев - 42 323;

сделано ПЦР-тестов - 9 240 911.

Также сообщается, что 24 апреля по всей стране прививки против COVID-19 получил 4 531 человек. Всего с начала кампании - 526 916.

По состоянию на вчерашний день в лист ожидания вакцинации записались 490 640 человек.

Фото: статистика по COVID-19