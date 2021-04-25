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В Украине еще почти 8 000 новых случаев коронавируса

Автор: РБК-Украина

По состоянию на 25 апреля выявлено еще почти 8 000 новых случаев коронавируса в Украине. Также зафиксирована смерть 231 пациента с COVID.

Об этом в Facebook сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

По его словам, зафиксировано 7 930 новых случаев COVID-19.

Также за минувшие сутки:

  • госпитализировано - 3 688 человек;
  • летальных случаев - 231;
  • выздоровели - 6 574;
  • сделано тестирований - 54 270 (в том числе методом ПЦР - 26 432, методом ИФА - 6 316, экспресс-тестами на антиген - 21 522).

За сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской (1034), Харьковской (954), Донецкой (582), Одесской (481) и Киевской (441) областях.

За все время пандемии в Украине:

  • заболели - 2 025 271 человек;
  • выздоровели - 1 572 528;
  • летальных случаев - 42 323;
  • сделано ПЦР-тестов - 9 240 911.

Также сообщается, что 24 апреля по всей стране прививки против COVID-19 получил 4 531 человек. Всего с начала кампании - 526 916.

По состоянию на вчерашний день в лист ожидания вакцинации записались 490 640 человек.

Фото: статистика по COVID-19

Напомним, ранее сообщалось, что ситуация в Одесской области улучшилась и с 25 апреля она вышла из "красной" зоны карантина.

Также ранее в Министерстве здравоохранения назвали сроки новых поставок COVID-вакцин в Украину.

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