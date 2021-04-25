В Україні ще майже 8 000 нових випадків коронавірусу

За його словами, зафіксовано 7 930 нових випадків COVID-19.

Також за минулу добу:

госпіталізовано - 3 688 осіб;

летальних випадків - 231;

одужали - 6 574;

зроблено тестувань - 54 270 (в тому числі методом ПЛР - 26 432, методом ІФА - 6 316, експрес-тестами на антиген - 21 522).

За добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано в Дніпропетровській (1034), Харківській (954), Донецькій (582), Одеській (481) та Київській (441) областях.

За весь час пандемії в Україні:

захворіли - 2 025 271 особа;

одужали - 1 572 528;

летальних випадків - 42 323;

зроблено ПЛР-тестів - 9 240 911.

Також повідомляється, що 24 квітня по всій країні щеплення проти COVID-19 отримала 4 531 особа. Всього з початку кампанії - 526 916.

Станом на вчорашній день до листа очікування вакцинації записалися 490 640 осіб.

Фото: статистика по COVID-19