В Украине изменили критерии "зеленой зоны" карантина

Кабинет министров Украины изменил критерии установления "зеленой зоны" карантина. На сегодня лишь четыре региона соответствуют "зеленой зоне".
Теперь зеленый уровень эпидопасности будет действовать, если:
Напомним, на 7 июня перейти в "зеленую" зону адаптивного карантина могут Закарпатская, Полтавская, Хмельницкая области, а также город Киев.
Кроме того, Кабмин пересмотрел ограничения адаптивного карантина и смягчил некоторые меры.
Добавим, что за минувшие сутки в Украине зафиксировали 535 новых случаев заражения COVID-19. Больше всего зарегистрировали в Киеве, Николаевской и Киевской областях.