В Україні змінили критерії "зеленої зони" карантину

Кабінет Міністрів України змінив критерії встановлення "зеленої зони" карантину. На сьогодні лише чотири регіони відповідають "зеленій зоні".
Про це йдеться в постанові уряду.
Тепер зелений рівень епідопасності діятиме, якщо:
Нагадаємо, на 7 червня перейти в "зелену" зону адаптивного карантину можуть Закарпатська, Полтавська, Хмельницька області, а також місто Київ.
Крім того, Кабмін переглянув обмеження адаптивного карантину і пом'якшив деякі заходи.
Додамо, що за минулу добу в Україні зафіксували 535 нових випадків зараження COVID-19. Найбільше зареєстрували в Києві, Миколаївській та Київській областях.