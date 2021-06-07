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В Україні змінили критерії "зеленої зони" карантину

Автор: РБК-Україна

Кабінет Міністрів України змінив критерії встановлення "зеленої зони" карантину. На сьогодні лише чотири регіони відповідають "зеленій зоні".

Про це йдеться в постанові уряду.

Тепер зелений рівень епідопасності діятиме, якщо:

  • кількість виявлених нових випадків інфікування на 100 тисяч населення за останні 14 днів становить менше 75;
  • коефіцієнт виявлення випадків інфікування (методом полімеразної ланцюгової реакції та експрес-тесту на визначення антигену коронавірусу) - менше 4%;
  • кількість тестувань методом полімеразної ланцюгової реакції та експрес-тесту на визначення антигену коронавірусу протягом останніх семи днів на 100 тисяч населення становить понад 300;
  • на всій території України немає регіонів з червоним рівнем епідемічної небезпеки.

Нагадаємо, на 7 червня перейти в "зелену" зону адаптивного карантину можуть Закарпатська, Полтавська, Хмельницька області, а також місто Київ.

Крім того, Кабмін переглянув обмеження адаптивного карантину і пом'якшив деякі заходи.

Додамо, що за минулу добу в Україні зафіксували 535 нових випадків зараження COVID-19. Найбільше зареєстрували в Києві, Миколаївській та Київській областях.

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