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В Украине от коронавируса умер второй ребенок

Автор: Игорь Литвиненко

В Украине зафиксировали второй летальный случай от коронавируса среди детей. Всего за сутки умерли от COVID-19 52 человека.

Об этом на брифинге сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

По его словам, за сутки коронавирусом заболели 242 ребенка. Всего с начала пандемии COVID-19 выявили у 12 400 детей.

"За последние сутки в Украине зафиксировано 52 летальных случая, среди которых один ребенок. Это второй смертельный случай ребенка за все время пандемии", - сказал Степанов.

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С начала пандемии в стране от коронавируса умерли 3757 человек.

Напомним, за сутки в Украине подтвердили 3372 случая коронавируса. Всего в стране заболели с начала пандемии более 188 тысяч человек. Сейчас активными больными остаются более 100 тысяч пациентов.

Ранее РБК-Украина писало, что в Украине на пике заболеваемости коронавирусом прогнозируют от 3 до 5 тысяч новых случаев ежедневно.

При этом главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что Украина готова к увеличению динамики распространения COVID-19.

Отметим, по состоянию на 23 сентября ослабить карантин не готовы практически все регионы. Соответствуют требованиям только Кировоградская и Херсонская области.

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