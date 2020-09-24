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Діти

В Україні від коронавірусу померла друга дитина

Автор: Игорь Литвиненко

В Україні зафіксували другий летальний випадок від коронавірусу серед дітей. Всього за добу померли від COVID-19 52 людини.

Про це на брифінгу повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

За його словами, за добу коронавірусом захворіли 242 дитини. Всього з початку пандемії COVID-19 виявили в 12 400 дітей.

"За останню добу в Україні зафіксовано 52 летальних випадки, серед яких одна дитина. Це другий смертельний випадок дитини за весь час пандемії", - сказав Степанов.

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З початку пандемії в країні від коронавірусу померли 3757 осіб.

Нагадаємо, за добу в Україні підтвердили 3372 випадку коронавірусу. Всього в країні захворіли з початку пандемії понад 188 тисяч осіб. Зараз активними хворими залишаються більше 100 тисяч пацієнтів.

Раніше РБК-Україна писало, що в Україні на піку захворюваності коронавірусом прогнозують від 3 до 5 тисяч нових випадків щодня.

При цьому головний санітарний лікар Віктор Ляшко заявив, що Україна готова до збільшення динаміки розповсюдження COVID-19.

Зазначимо, станом на 23 вересня послабити карантин не готові практично всі регіони. Відповідають вимогам тільки Кіровоградська і Херсонська області.

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