В Україні від коронавірусу померла друга дитина

В Україні зафіксували другий летальний випадок від коронавірусу серед дітей. Всього за добу померли від COVID-19 52 людини.

Про це на брифінгу повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

За його словами, за добу коронавірусом захворіли 242 дитини. Всього з початку пандемії COVID-19 виявили в 12 400 дітей.

"За останню добу в Україні зафіксовано 52 летальних випадки, серед яких одна дитина. Це другий смертельний випадок дитини за весь час пандемії", - сказав Степанов.

З початку пандемії в країні від коронавірусу померли 3757 осіб.

Нагадаємо, за добу в Україні підтвердили 3372 випадку коронавірусу. Всього в країні захворіли з початку пандемії понад 188 тисяч осіб. Зараз активними хворими залишаються більше 100 тисяч пацієнтів.

Раніше РБК-Україна писало, що в Україні на піку захворюваності коронавірусом прогнозують від 3 до 5 тисяч нових випадків щодня.

При цьому головний санітарний лікар Віктор Ляшко заявив, що Україна готова до збільшення динаміки розповсюдження COVID-19.

Зазначимо, станом на 23 вересня послабити карантин не готові практично всі регіони. Відповідають вимогам тільки Кіровоградська і Херсонська області.