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В Украине началась COVID-вакцинация работников почты

Автор: РБК-Украина

Сегодня, 11 июня, началась вакцинация от COVID для работников "Укрпочты". Их будут вакцинировать мобильные бригады.

Об этом говорится в сообщении на сайте Министерства здравоохранения.

Как заявил главный санитарный врач Игорь Кузин, работники "Укрпочты" являются частью критической инфраструктуры, поэтому их прививают на третьем этапе.

"Вакцинация - это единственный эффективный способ защититься от COVID-19. Мы приветствуем такой сознательный выбор людей и их ответственное отношение к своему здоровью ", - отметил он.

Работников почты прививают мобильные бригады в главном офисе компании в Киеве, а также в офисах в Сумах, Ровно, Чернигове, Житомире и других городах. Используют вакцину CoronaVac от Sinovac Biotech.

В рамках первой волны запланировано привить более 5 000 человек. До конца следующей недели эти сотрудники получат первую дозу вакцины, а через четыре недели - вторую. Всего в "Укрпочте" более 65 000 работников, подавляющее большинство из которых операторы и почтальоны.

Напомним, ранее сообщалось, что на этих выходных - 12-13 июня - будут работать уже более 50 центров массовой вакцинации против COVID-19.

Что касается Киева, то тут изменили алгоритм записи на прививку.

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