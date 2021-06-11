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В Україні розпочалася COVID-вакцинація працівників пошти

Автор: РБК-Україна

Сьогодні, 11 червня, розпочалася вакцинація від COVID для працівників "Укрпошти". Їх будуть вакцинувати мобільні бригади.

Про це йдеться в повідомленні на сайті Міністерства охорони здоров'я.

Як заявив головний санітарний лікар Ігор Кузін, працівники "Укрпошти" є частиною критичної інфраструктури, тому їх прищеплюють на третьому етапі.

"Вакцинація - це єдиний ефективний спосіб захиститися від COVID-19. Ми вітаємо такий свідомий вибір людей та їх відповідальне ставлення до свого здоров'я", - зазначив він.

Працівників пошти прищеплюють мобільні бригади в головному офісі компанії в Києві, а також в офісах в Сумах, Рівному, Чернігові, Житомирі та інших містах. Використовують вакцину CoronaVac від Sinovac Biotech.

У рамках першої хвилі заплановано прищепити понад 5 000 осіб. До кінця наступного тижня ці співробітники отримають першу дозу вакцини, а через чотири тижні - другу. Загалом в "Укрпошті" понад 65 000 працівників, переважна більшість з яких оператори та листоноші.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на цих вихідних - 12-13 червня -працюватимуть вже більше 50 центрів масової вакцинації проти COVID-19.

Що стосується Києва, то тут змінили алгоритм запису на щеплення.

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