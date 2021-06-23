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В Украине начался четвертый этап вакцинации: кому будут делать прививки

Автор: Андрей Василюк

В Украине начался четвертый этап вакцинации от коронавируса. В рамках этапа прививки сделают ряду категорий граждан.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

"В Украине стартовал 4-й этап вакцинации от COVID-19. Во время него прививают людей старше 60 лет, а также людей в возрасте 18-59, которые имеют сопутствующие заболевания, заключенных и персонал заведений лишения свободы и следственных изоляторов", - сообщили в Минздраве.

При этом одновременно продолжается прививка приоритетных групп из предыдущих этапов.

Кто входит в приоритетные группы для вакцинации от коронавируса

  • медики и другие работники учреждений здравоохранения,
  • жители и персонал домов престарелых и специализированных интернатов,
  • маломобильные граждане,
  • социальные работники и священнослужители,
  • педагоги,
  • военнослужащие и сотрудники других структур государственной безопасности,
  • работники органов государственной власти и местного самоуправления всех уровней,
  • работники топливно-энергетического комплекса и других структур, от которых зависит функционирование государства.

Также на подконтрольной украинскому правительству территории прививают граждан, проживающих на временно оккупированных территориях.

Также более 90 центров вакцинации в 17 регионах Украины прививают всех желающих, кто записался в лист ожидания.

По состоянию на 23 июня, в Украине сделали 2 149 244 прививок против COVID-19. Одну дозу вакцины получили 1 755 137 человек, получивших две дозы и завершивших вакцинацию - 394 107 человек.

Напомним, в Киеве открылась онлайн-запись на вакцинацию от коронавируса в Международном выставочном центре в районе станции метро "Левобережная". Она будет проходить 24-27 июня.

Накануне в Украине началась вакцинация трудовых коллективов.

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