В Україні почався четвертий етап вакцинації: кому робитимуть щеплення

В Україні почався четвертий етап вакцинації від коронавірусу. В рамках етапу щеплення зроблять низці категорій громадян.
Про це повідомляє прес-служба Міністерства охорони здоров'я України.
"В Україні стартував 4-й етап вакцинації від COVID-19. Під час нього щеплять людей старше 60 років, а також людей віком 18-59, які мають супутні захворювання, ув’язнених та персонал закладів позбавлення волі та слідчих ізоляторів", - повідомили в МОЗ.
При цьому одночасно продовжується щеплення пріоритетних груп з попередніх етапів.
Також на підконтрольній українському уряду території щеплюють громадян, які проживають на тимчасово окупованих територіях.
Також понад 90 центрів вакцинації в 17 регіонах України щеплюють усіх охочих, хто записався до листа очікування.
Станом на 23 червня, в Україні зробили 2 149 244 щеплень проти COVID-19. Одну дозу вакцини отримали 1 755 137 людей, отримали дві дози та завершили вакцинацію 394 107 осіб.
Нагадаємо, в Києві відкрився онлайн-запис на вакцинацію від коронавірусу в Міжнародному виставковому центрі в районі станції метро "Лівобережна". Вона буде проходити 24-27 червня.
Напередодні в Україні почалася вакцинація трудових колективів.